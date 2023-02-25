حبس المتهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة نصر 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة دراجة نارية بمدينة نصر لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمحافظة الشرقية له معلومات جنائية تخص نشاطه الإجرامي بسرقة الدراجات نارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك باستخدام أداة بنسبة حديدية.

وأشارت التحقيقات إلى اعتراف المتهم بحيازته بنسبة حديدية المستخدمة في وقائع السرقة، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار بقصد الدفاع عن نشاطه.

ضبط المتهم

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام محل عمله.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تم التوصل لمرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

شرح محمود عبد الله المحامي والخبير القانوني تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأشار المحامي إلى إن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.