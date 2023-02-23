الطب الشرعي يكشف سبب وفاة فتاة مدينة نصر داخل بانيو شقتها

انتهت مصلحة الطب الشرعي، صباح اليوم، من كتابة التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة فتاة عثر على جثتها في البانيو الخاص بحمام شقتها في مدينة نصر، وكشف التقرير إنه بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفية «ع.م» 19 عامًا، تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية أو داخلية.

وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى اسنتشاقها غاز أول أكسيد الكربون «الغاز الطبيعي»، نتيجة تسرب الغاز من سخان المياه في حمام المتوفية، وجارٍ إرسال التقرير إلى النيابة العامة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا بالعثور على جثة فتاة داخل «بانيو» حمام شقتها، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «ع.م» 19 سنة، ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات بأن لم تكن بمفردها بالشقة بل كان معها إحدى صديقاتها، وأضافت التحريات بأنّ المتوفية دخلت الحمام وتأخرت فيه وأرادت صاحبتها الاطمئنان عليها لكنها لم تجب، فدخلت ووجدتها جثة هامدة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.