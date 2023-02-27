هل الوقت الحالي الأنسب لشراء سيارة جديدة؟.. خبيران يجيبان

تباينت وجهات النظر بشأن شراء السيارات حاليا، حيث يرى منتصر زيتون رئيس شعبة تجار السيارات، أن أسعار السيارات عالمياً ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة بسبب بعض المشاكل العالمية التي تواجهه هذه الصناعة، مشيرا إلى أنه يجب على من يرغب في شراء سيارة حاليا أن يقوم بشرائها نظرا للارتفاع المنتظر في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

السيارات سلعة ليست أساسية بالنسبة للحكومة

وأضاف زيتون لـ «الوطن»، أن أسعار السيارات لن تشهد تراجعا وانما ستستقر على هذه الأسعار أز ترتفع خصوصا أن السيارات تعتبر سلعة ليست أساسية بالنسبة للحكومة وستكون آخر اهتمامات المسؤولين فتح اعتمادات تحصيل جديدة لاستيرادها، لأن الأولوية ستكون لاستيراد السلع الغذائية، لذلك ستواصل أسعار السيارات عدم استقرارها حتى نهاية العام الجاري.

أزمة بسبب الإضرابات الاقتصادية العالمية

وأكد زيتون أن مصانع السيارات عالميا تواجه أزمة كبيرة بسبب الإضرابات الاقتصادية العالمية، حيث تعاني المصانع من نقص الرقائق الإلكترونية ومكونات الإنتاج وزيادة التكاليف، مشيرا إلى أن السيارات المستعملة ارتفعت أسعارها أيضا بسبب قلة المعروض من السيارات الجديدة.

الأفضل ان يتم تأجيل شراء السيارات

في المقابل يرى نور الدين درويش نائب رئيس شعبة تجارة السيارات، أنه من الأفضل أن يتم تأجيل شراء السيارات، خصوصا أن السيارات بها أوفر برايس رهيب حاليا، مؤكدا على أنه مادام هناك مشكلة في عرض السيارات يجب ألا يتم الشراء، مؤكدا أن مشكلة السيارات ليست محلية وإنما مشكلة عالمية تواجه الجميع.

سعر السيارة الصيني مليون جنيه

وأوضح درويش أن السوق حاليا وصل إلى مرحلة الركود التضخمي، حيث لا رغبة لدى المشترى في الشراء، ولا رغبة في البيع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يصل سعر السيارة الصيني إلى مليون جينه،مؤكدا أنه حال الاحتياج الشديد للسيارة لا مفر من شرائها.