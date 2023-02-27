تعرف على الدروس الملغاة والمحذوف من المناهج في امتحانات النقل الشهرية

مع بدء العدد التنازلي لانطلاق الامتحانات الشهرية لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، المقرر أن تبدأ يوم 4 مارس، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدروس الملغاة والمحذوفة من مناهج الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدروس الملغاة والأجزاء المحذوفة، هي المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي ولن تخل من المفاهيم الكبري للمناهج، مؤكدة أن الأجزاء المحذوفة لن تأتي في امتحانات الشهر وامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

روابط الدروس الملغية والمحذوفات لصفوف النقل

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الدروس الملغاة والمحذوفات لصفوف النقل من مناهج الفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي.

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي.

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي.

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي.

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي.

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي.

- رابط الدروس الملغاة والمحذوفات من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي.

لا حذف من مناهج الثانوية العامة

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم تخفيف مناهج الثانوية العامة 2023، مثلما حدث في صفوف النقل، وأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون من المنهج كله دون حذف أي دروس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أهمية صياغة أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي بصورة دقيقة وواضحة، مشيرة إلى تدريب 50 ألف معلم وموجه على النظام الجديد وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.