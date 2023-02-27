«التضامن» تدشن المرحلة الثانية من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تدشين المرحلة الثانية من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، لينطلق قطار المرحلة الثانية اليوم من محافظة الدقهلية، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تنفيذ العديد من الحملات والبرامج الاجتماعية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية

وتستهدف الحملة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لها، عبر حزمة من التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية

وتشمل التدخلات مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية ، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه يتم تقديم أوجه الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات «الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية، الجلدية»، وتتضمن القافلة عيادة برنامج «2 كفاية» والتي تقدم وسائل تنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبي للسيدات، وتشمل القافلة على صرف العلاج بالمجان، كما تتضمن أيضا الكشف المبكر على الإعاقة للأطفال أقل من 3 سنوات.

تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام

وستقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، و تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» ، والتوعية بالألف يوم الأولي للطفل، وأيضا استهداف مشرفي الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة ، وعرض النماذج المطورة للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

كما ستقوم الرائدات الاجتماعيات بدور مهم للغاية في تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لبعض المواطنين، وذلك من خلال إيصال برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

وسيتم تدشين الحملة يومي 27 و28 فبراير الجاري من داخل استاد المنصورة الرياضي، وتبدأ الحملة في الأول من مارس ولمدة شهر كامل في أربع مراكز هي «مركز ومدينة المنصورة - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين - مركز ومدينة بلقاس»، والقرى التابعة لهم خلال شهر مارس.