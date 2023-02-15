«تضامن كفر الشيخ» توزع 1300 لحاف على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة كفر الشيخ، عدد 1305 لحاف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى «المعلم إبراهيم، وكفرالمنشى، وحى الزهور، وكفر دفرية، وقراجة، وإسحاقة» بمركز كفر الشيخ، وقرية «أبو ريا» بمركز الرياض، وقرى «أبو دراز، والنشار، والسالمية» بمركز فوه، وقرى «شمس الدين، ودمرو الحدادي، ومنشأة عباس» بمركز سيدى سالم، وقرى «65 الخاشعة، و46 جدية، والزعفران» بمركز الحامول، وقرى «الجرايدة، وفريد على، وأبو دشيش» بمركز بيلا، وقرية «الدقاينة» بمركز مطوبس، وقرية «الضوافرة» بمركز بلطيم، ومدينة دسوق، بالتعاون مع جمعية الأورمان، تزامنا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

التأكد من الحالة الاجتماعية للأشخاص المستفيدين

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّ توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من الألحفة، ووصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ التوزيع جاء ضمن حملة «ستر ودفا»، التى أطلقتها جمعية الأورمان، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياه كريمة.

شعبان: التوزيع يتم وفق خطة مسحية

وأضاف أن التوزيع يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مشيرا إلي أنّ المستفيد هم الأسر الأولى بالرعاية وفق عدة معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

ولفت إلى أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ، ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلي فرص عمل، وظروف معيشتها تمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

الجدير بالذكر، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته جمعية الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين في كافة ربوع الجمهورية.