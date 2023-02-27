«الشباب والرياضة» تبدأ صرف 40 مليون جنيه دعما للاتحادات الرياضية

بدأت وزارة الشباب والرياضة صرف قيمة الدفعة الثالثة من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، وتبلغ قيمتها 30 مليون جنيه و250 ألف جنيه وذلك للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة باريس 2024.

كما تقرر صرف 50% من قيمة الدفعة الثانية من الإعانة المالية السنوية المُقدمة من الوزارة لدعم عدد 53 اتحادا رياضيا «أوليمبية وغير أوليمبية»، وذلك بمبلغ 9 ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف جنيه للعام المالي 2022-2023 وذلك بغرض دعم جميع الاتحادات الرياضية المصرية لإعداد وتنفيذ خطط نشاطها وأوجه إنفاقها على الرواتب وكافة أوجه نفقاتها الإدارية.

ومن جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية، لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الانجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام.

وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة والمتضمنة الضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضي على حدة.

وتقوم اللجنة العلمية بالوزارة بتقديم دراسات علمية وفنية تتضمن الإجراءات الخاصة بإعداد الأبطال، يتضمن مختلف القياسات البدنية والحركية والجسمانية والصحية والنفسية، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الوظيفية وعلاقتها بفاعلية الأداء، وذلك من أجل تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأوليمبية في تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية التي تأتى المرحلة الأولى منها الاستعدادات للدورة الأوليمبية المقبلة باريس 2024، والمرحلة الثانية لدورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في ضوء توسع الوزارة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأوليمبية سواء في باريس 2024، أو في لوس أنجلوس 2028.