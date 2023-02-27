وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير مركز شباب 6 أكتوبر 

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية بمركز شباب 6 أكتوبر،اليوم، والتي شملت ملعبا قانونيا بالنجيل الصناعي والتراك المحيط به، وإنشاء غرف الخدمات الملحقة بالملعب.

ووجّه وزير الشباب والرياضة بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن الطرح الاستثماري لرفع كفاءة حمام السباحة بالمركز، وإنشاء محال تجارية بسور المركز، إضافة إلى إقامة معمل للابتكار لتنمية مهارات الشباب.

أعمال التطوير الجارية بمراكز الشباب

ولفت الوزير إلى المتابعة لكافة أعمال التطوير الجارية بمراكز الشباب في جميع المحافظات، وتنفيذها على أعلى مستوى ووفق الجداول الزمنية المحددة، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه في توفير الفرصة أمام النشء والشباب والمواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

مركز شباب 6 أكتوبر بعد تطويره

وأوضح أن مركز شباب 6 أكتوبر بعد تطويره بشكل كامل بجانب تكثيف المشروعات والأنشطة المقدمة لأعضائه سيكون واحداً من أفضل المنشآت الشبابية والرياضية بمدينة 6 أكتوبر، وستوفر البنية التحتية له عوائد مالية للإنفاق منها على أعمال الصيانة والأنشطة.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومسئولي مجلس إدارة المركز، ومحمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.