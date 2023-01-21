«المصريين أهُمّه».. تفوق مصري في حصد بطولات عالمية ومناصب مؤثرة في الاتحادات الرياضية (ملف خاص)

من مجال إلى آخر، تخطو مصر بثبات نحو الجمهورية الجديدة، وفى مقدمتها مجال الرياضة وبناء الإنسان الذى حققت فيه مصر تفوقاً ليس فقط من خلال تصدر أبطالها للتصنيفات الدولية، وحصد الألقاب فى مختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق بطولات كان لها صدى دولى كبير، بل عبر استضافة بطولات دولية كبرى على أرضها، رغم تحديات كبيرة، كان أبرزها تحدى كورونا الذى هدد العالم لشهور طويلة، وكان عائقاً أمام استمرار تنظيم فعاليات عديدة، خصوصاً فى مجال الرياضة.

مصر، ومن خلال كوادرها الوطنية، تمكنت أيضاً من الاستحواذ على النصيب الأكبر من المناصب فى الاتحادات الرياضية الدولية لمختلف الألعاب، ما يمثل شهادة ثقة دولية فى كوادرنا الوطنية، محلياً وأفريقياً وعربياً ودولياً.

مصر أرض البطولات، هذه حقيقة تخلو من المبالغة أو المجاملة، وبلغة الأرقام استضافت مصر 61 حدثاً رياضياً عالمياً منذ 2019، وفى الـ4 سنوات الأخيرة استضافت 289 بطولة دولية وقارية وعربية.

فيما تجاوزت تكلفة المشروعات الرياضية 16.8 مليار جنيه خلال 8 سنوات؛ منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية حتى اليوم، وهو ما يبشر بحصاد مبكر لـ«استراتيجية مصر 2030» ودورها فى بناء الإنسان، وتعزيز قوة مصر الناعمة وتأثيرها فى المنظومة الرياضية على مختلف المستويات.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف، بلغة الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، محطات تفوق المصريين، لاعبين ومسئولين، فى قطاع الرياضة، ونحاور من خلاله مسئولى اللجنة الأولمبية وبعض الاتحادات الرياضية، الذين أكدوا جاهزية المنتخبات المصرية فى مختلف الألعاب لأولمبياد باريس 2024، فضلاً عن استعراضهم لطفرة الإنشاءات الرياضية التى تؤهل مصر لتنظيم الأولمبياد فى 2032.