إحالة أوراق متهمين بقتل مين طالب التجارة لسرقة توك توك بالشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها قبل قليل، بإحالة أوراق متهمين بقتل مينا، طالب تجارة إنجليزي، وإلقاء جثمانه في مصرف مائي يتبع مركز ديرب نجم بالشرقية، لسرقة توك توك، إلى مفتي الجمهورية.

كما قررت تأجيل محاكمة 4 آخرين متهمين في القضية ذاته، وحددت جلسة 27 أبريل للنطق بالحكم.

إخطار بالعثور على جثة «مينا»

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافية أعلى مياه ترعة بدائرة المركز، وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الشاب يدعى، مينا أمير 19 سنة، طالب في كلية التجارة، ويعمل سائق توك توك.

كشف تفاصيل الجريمة

وتبين من الحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة في ديرب نجم، أنّ منفذي جريمة قتل مينا، استقلا معه «التوكتوك» بزعم أنهم يبحثون عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية، قدم له أحدهم علبة عصير، وعندما تناولها فقد الإدراك، فأسرع المتهمان بحمله داخل توك توك، وساروا به حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصوا منه، وسرقوا التوك توك ولاذا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتفاصيل قتل الطالب مينا أمير، وكيفية التخلص من جثمانه قبل سرقة التوكتوك، وأرشدا عن مكان التوكتوك الخاص بالمجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.