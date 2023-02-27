السجن 4 سنوات لمتهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بمدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، والحبس سنة واحدة وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13539 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 8 أغسطس الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر «الميثامفيتامين»، كما أحرز سلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة خرطوش بدون ترخيص.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 كيس بلاستيكي يحوي كل منهما كريستالات بيضاء اللون تشبه كل منهما جوهر الميثامفيتامين المخدر وكذا سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، وطلقة واحدة، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر بغرض الإتجار والسلاح الناري بدون ترخيص.