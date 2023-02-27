خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. اعرفها قبل الانتهاء بساعات

ينتهي تسجيل استمارة الثانوية العامة بعد ساعات قليلة، وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم الفني، مشددة على ضرورة الانتهاء من التسجيل للراغبين في دخول الامتحان لهذا العام الدراسي 2022/2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة، غدا الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري، وبعدها يتم تسليم الاستمارة الإلكترونية والأوراق المطلوبة إلى المدارس.

انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 15 يناير الماضي.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكترونى: https://moe-register.emis.gov.eg.

- ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

- وبعدها يتم الضغط على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- ثم يتم النقر على تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب الصف الثالث الثانوي.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.

- ويتم دفع رسوم استمارة الثانوية العامة عن طريق منافذ فوري على الكود 66610 أو من خلال مكاتب هيئة البريد المصري على حساب رقم 135112 أو رقم الحساب 283818.

وتنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\ 2023 يوم 10 يونيو المقبل.