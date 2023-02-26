كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك خلال اجتماع عقده مع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات، خلال زيارته لمقر المركز القومي للامتحانات اليوم الأحد.

موعد تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية

وحول موعد تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023، وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تلك النماذج، على أن يجرى إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع الفني، التكليف الذي وجه به مدير المركز القومي للامتحانات.

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 مُصاغة واضح ودقيق.

وناقش الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، تدريب القائمين على إدارة امتحانات الثانوية العامة 2023، والإجراءات والتيسيرات التي تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها للتيسير على الطلاب في اللجان الامتحانية، وكذلك العمل على تدريب معلمي الثانوية العامة بالكامل.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدور المركز القومي للامتحانات في الفترة الماضية، واصفًا إياه بأنه «أحد أفضل مراكز الامتحانات بالمنطقة».

وناقش «حجازي»، خلال الاجتماع مع عدد من المسئولين، خطة العمل الخاصة بالمركز القومي للامتحانات خلال العام القادم، وتمت الموافقة وعلى مشروع موازنة العام المالي المقبل لـ«المركز»، كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رصد مشاكل الطلاب والمعلمين، في إطار حرصه على مواجهة تلك المشكلات، وتطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالجهود المبذولة لإعداد بنوك الأسئلة من المركز القومي للامتحانات، وكذلك تدريب «50 ألف «مُعلم وموجه» على النظام الجديد للامتحانات، وكيفية إعداد مفردات اختبارية بمستوى يتناسب مع المنظومة الجديدة، وكذلك الممارسات التدريسية المتناسبة معها.