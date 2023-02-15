طرق دفع رسوم استمارة الثانوية العامة قبل غلق باب التسجيل.. اعرف الكود

قبل أيام قليلة من غلق باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة، يتساءل الطلاب عن كيفية دفع رسوم الاستمارة بالنسبة للطلاب المنتظمين والمنازل، وذلك حرصا منهم على التسجيل والدفع قبل الدخول لامتحانات الثانوية العامة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم، عدة طرق لدفع رسوم استمارة الثانوية العامة لكي يبدأ الطالب في إتمام عملية التسجيل وتسليم الاستمارة إلى المدرسة التابع لها.

طرق دفع رسوم استمارة الثانوية العامة

- يمكن دفع رسوم استمارة الثانوية العامة عن طريق منافذ فوري على الكود 66610 حيث يسدد الطالب الرسوم باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية، ويمكن ذلك من من خلال الرقم القومي للطالب.

- يتاح دفع رسوم استمارة الثانوية العامة من خلال مكاتب هيئة البريد المصري على حساب رقم 135112 أو رقم الحساب 283818.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون يوم 23 فبراير الجاري، فيما يكون موعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس، سيكون يوم 2 مارس المقبل.

مواد امتحانات الثانوية العامة

- (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية) وتلك المواد تضاف إلى المجموع.

- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع هي (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

- المواد التخصصية التي تضاف إلى المجموع :

- (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق) للأدبي.

- الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب العلمي علوم.

- الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة.