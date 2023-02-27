السجن 7 سنوات للمتهم بالشروع في قتل زوجته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها قبل قليل بمعاقبة متهم بالشروع في قتل زوجته، بإلقاء ماء نار عليها خلال مشادة بينهما في مركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

بلاغ بشروع رجل في قتل زوجته

وتعود تفاصيل القضية لعام 2022 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، بتلقي المركز بلاغا باتهام «نادر. ش» 39 عاما بالشروع في قتل زوجته بإلقاء «مادة كاوية»، ماء نار، على رأسها ووجها وعنقها، ما أدى إلى إصابتها بحروق.

الحكم على المتهم بالسجن 7 سنوات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة أبو كبير من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن 7 سنوات.