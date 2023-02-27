إحالة 21 عاملا بقطاع الزراعة في الشرقية للتحقيق بسبب «التزويغ»

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

مرور مُفاجئ على المنشآت الخدمية

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة 21 من العاملين إلى التحقيق

وشكّل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرور على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح ومدينة الصالحية الجديدة وقرية الشوبك بالزقازيق، لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد 9 من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذلك الأمر لـ3 عاملين بمقر جمعية الشوبك الزراعية التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية، و2 من العاملين بمقر جمعية الإصلاح الزراعي بمركز منيا القمح التابعة، لمنطقة الإصلاح الزراعي بالزقازيق، وكذلك عدم قيام مسؤول السجلات بالتسديد بما يُفيد الغياب قرين 7 من العاملين بالجمعية.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.