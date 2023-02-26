منظمة «فاو»: أكثر من مليون شخص في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي

كشفت آخر الإحصائيات التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، أنَّ نحو 2 مليون شخص، منهم 1.29 مليون مواطن لبناني و700 ألف لاجئ سوري، يواجهون انعداما فى الأمن الغذائي في الوقت الراهن.

تدهور الوضع في لبنان

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتوقع «فاو» تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية وإلغاء الدعم وارتفاع تكاليف المعيشة بما يمنع الأسر من الحصول على ما يكفى من الطعام والاحتياجات الأساسية اليومية.

تحذيرات لما يحدث في لبنان

بدورها، حذرت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان «نورة أورابح حداد»، من العواقب الوخيمة على صحة ورفاه السكان المستضعفين في لبنان إذا لم يُتخذ إجراء عاجل لمعالجة هذا الوضع.

وأكّدت «نورة أورابح حداد» أن هذا التردّى في لبنان، يأتي نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 3 سنوات، وأن انخفاض قيمة العملة، ورفع الدعم، وارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المؤسف والتي دفعت بأكثر من مليونَى شخص إلى الحاجة للمساعدة، بما في ذلك 1.29 مليون لبناني و700 ألف نازح سوري.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنَّه من المتوقع أن يتفاقم الوضع المعيشي في الأشهر المقبلة، بين يناير وأبريل من هذا العام مع احتمال تأزُّم وضع ما يعادل المليون ونصف المليون مقيم لبناني و800 ألف نازح سوري.

تعليق منظمة الفاو

وذكرت «نورة أورابح حداد» أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي تلقّت طلبًا من وزارة الزراعة في لبنان بإدراج تحليل لمستوى الأمن الغذائي في لبنان نظرًا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية، المالية والمعيشية للسكان، ثم قام الفريق الفني من الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والـIPC (فريق التحليل) بتدريب 55 خبيرًا وخبيرة من كل الوزارات والمؤسسات العامة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية في لبنان، حول جمع وتحليل المعطيات حول الأمن الغذائي بحسب المنهجية المعتمدة من قبل المنصة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.