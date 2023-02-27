تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية في يوم واحد.. «اعرف عيار 21 بكام»

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 اليوم، بقيمة 5 جنيهات للمرة الثانية اليوم، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1670 جنيها، الآن مقارنة بـ 1675 جنيها صباحا.

أسعار عيار 21 و 18

وأوضح تقرير الأسعار، عبر موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1909 جنيه، وعيار 18 نحو 1431 جنيه، وعيار 14 نحو 1113 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار على موقع شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية الرسمي، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و360 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1818 دولارًا للأوقية.