تفاصيل مقتل ثلاثيني بطلقات في القاهرة.. ضحية الخلافات المالية

بينما كانت أسرة الشاب محمد 28 سنة داخل المنزل، تفاجأوا بمكالمة هاتفية على غير العادة تخبرهم بأن نجلهم وشقيقه قد أصيبوا بطلقات نارية داخل أحد شوارع منطقة حدائق القبة، أسرع الجميع إلى المكان، ولكن بمجرد وصولهم أخبروهم الأهالي أنه جرى نقل الشابين إلى المستشفى لإسعافهم.

على الفور تحركت الأسرة إلى المستشفى للاطمئنان على أبنائهم، وهناك أخبروهم بأن الأبن الأكبر محمد قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش، والآخر في الرعاية المركزة، وقامت إدارة المستشفى بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

مسرح الجريمة

انتقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثمان الشاب المتوفي وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة.

وعقب الجريمة قام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، ومن خلال مناقشة شهود العيان حول الواقعة، وجرى تحديد مرتكب الجريمة، والقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وعقب ضبط المتهم وبمواجهته بالأدلة والتحريات التى تثبت قيامه بارتكاب الجريمة اعترف بالواقعة، وأنه قام بإطلاق أعيرة نارية حيث أصاب الضحية محمد بدر الدين 28 سنة وشقيقه، والسبب خلافات مالية مع زوج شقيقة المجني عليهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حازم محمد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن» أنه طبقًا لقانون العقوبات «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».