محمد محمود عبدالعزيز ينشر صورة جديدة من مسلسل «حضرة العمدة»

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من شخصية الأستاذ حافظ التي يجسدها خلال السباق الرمضاني في مسلسل حضرة العمدة.

ونشر محمد محمود عبدالعزيز صورة لشخصيته في المسلسل وهو بلحية وعلق عليها قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ حافظ حابب يسلم على حضراتكم مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 ان شاء الله ، دعوات حضراتكم، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا».

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

مسلسل حضرة العمدة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.