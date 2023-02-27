طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء.. دافئ صباحا وهبوب رياح مثيرة للأتربة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، اعتدالا في درجات الحرارة نهارًا مصحوبًا بالدفء مع طقس مائل إلى البرودة ليلًا على كل أنحاء المحافظة، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بانتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى المحافظات.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية غدا، فإنّ المحافظة تمرّ بطقس مائلٍ إلى الدفء صباحًا على عكس الأيام الماضية مع نشاط في الرياح المصحوبة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، إضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات حرارة طقس الإسكندرية غدا، العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، بالإضافة إلى هبوب رياح شمالية غربية وتبلغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى الشعور بانخفاض الحرارة.

طقس الإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية غدا ومع وحتى نهاية الأسبوع الجاري سيكون معتدلا ومائلا إلى الدفء نهارًا مع ارتفاع كبير وملحوظ حيث تكاد ترتفع درجات الحرارة بنسبة 5 درجات مئوية تقريبًا على الأنحاء كافة.

هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض الحرارة مرة أخرى

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الاغترار بارتفاع درجات الحرارة، إذ يعد هذا ارتفاع مؤقت، ونصحت بعدم تخفيف الملابس في هذا الوقت نظرا لدفء الطقس لعدم الإصابة بنزلات البرد.