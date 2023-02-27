إمام مسجد الحاكم بأمر الله: التوسعة الجديدة للجامع تصل لـ25 ألف مصلي

قبل دقائق من الافتتاح الرسمي لمسجد الحاكم بأمر الله بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، أكد الشيخ مصطفي العزباوي إمام وخطيب المسجد أنه على الرغم من أعمال الترميم التي بدأت بالمجلس قبل نحو 5 أعوام إلا أن الصلاة لم تنقطع في المسجد طوال تلك السنوات، عدا فترة كورونا.

المسجد من أهم العلامات المميزة للعصر الفاطمي بشارع المعز

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مسجد الحاكم بأمر الله يعتبر أحد العلامات المميزة لشارع المعز لدين الله الفاطمي، وجرى الانتهاء من بنائه منذ أكثر من 1030 عاما، يعتبر هو ومسجد الأقمر من أهم العلامات المميزة للعصر الفاطمي بشارع المعز أحد أهم الشوارع التاريخية بمصر.

السعة الآستيعابية للمسجد بعد ترميمه تتسع لنحو 25 ألف مصل

وأشار إلى أن السعة الاستيعابية للمسجد بعد ترميمه تتسع لنحو 25 ألف مصل، موضحا أن أعداد المصلين تصل لهذا الرقم خلال صلوات العيدين، وتابع في الصلوات اليومية يبلغ عدد المصلين به العشرات، وربما يصل للمئات بينما يصل أعدادهم خلال الصلوات التراويح في رمضان إلى بضعة آلاف.

قواعد إلزام المجموعات بها عند الدخول للمسجد

وأشار إلى أن العديد من المجموعات السياحية الأجنبية التي تزور شارع المعز تحرص علي زيارة المسجد، موضحا أن هناك العديد من القواعد يجرى إلزام المجموعات بها عند الدخول للمسجد.

يشار إلى أن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة سيفتتحون المسجد بعد الانتهاء من ترميمه.