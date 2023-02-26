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«السياحة» تفتتح مسجد الحاكم بأمر الله بعد ترميمه غدا

كتب:

داليا أحمد
08:33 م | الأحد 26 فبراير 2023
مسجد الحاكم بأمر الله

مسجد الحاكم بأمر الله

تفتتح وزارة السياحة والآثار، غدا الاثنين، مسجد الحاكم بأمر الله الذي يقع في بداية شارع المعز لدين الله، بحضور الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعد أن انتهت أعمال الترميم التي تمت داخل المسجد.

ثاني أكبر مساجد القاهرة

ويعتبر الحاكم بأمر الله من المساجد العريقة الموجودة في مصر ويعود إلى العصر الفاطمي بالإضافة لكونه ثاني أكبر مساجد القاهرة اتساعا بعد جامع أحمد ابن طولون، تم إنشاؤه بأمر من الخليفة العزيز بالله الفاطمي في عام 380هجريا، وبناؤه خارج حدود أسوار القاهرة القديمة التي شيدها جوهر الصقلي، ثم أصبح داخل حدود المدينة بعد أن تم توسيعه.

أعمال ترميم المسجد

أما عن شكل المسجد وتخطيطه فهو مستطيل الشكل يتكون من صحن أوسط مكشوف تحيطه أربع أروقة ويعلو واجهته مئذنتين، وقد تعرض المسجد للعديد من عمليات الترميم على مر السنين ليظهر في ثوبة الجديد.

تاريخ مسجد الحاكم بأمر الله

ويعد المسجد شاهدا على تاريخ مثير للاهتمام حيث اتخذته الحملة الفرنسية مقرًا لجنودها، واستخدمت مئذنتيه كأبراج للمراقبة واستخدم رواق قبلته كأول متحف إسلامي بالقاهرة أطلق عليه دار الآثار العربية.

 

 

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بقلم داليا أحمد