إحالة أوراق 3 متهمين بقتل موظف وسرقة أموال الشركة إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق 3 متهمين إلى مفتي الجمهورية، بتهمة قتل موظف والاستيلاء على مبلغ مالي خاص بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات، كما قررت تأجيل محاكمة متهمين آخرين في القضية ذاتها، وحددت جلسة 2 مايو للنطق بالحكم.

بلاغ بمقتل موظف وسرقة مبلغ مالي

تعود أحداث القضية رقم 6297 لسنة 2022، جنح مركز مشتول السوق حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق، بضبط عماد سعيد السيد سعد عتريس 41 سنة، وعادل فتحي السيد مصطفى 34 سنة، وأحمد ابراهيم محمود عثمان 30 سنة، وأحمد سعد أحمد عبدالوهاب 23 سنة، ومحمد عصام عبدالحليم الشامي 23 سنة، مقيمين بمركز مشتول السوق؛ لأنهم بتاريخ أغسطس 2022 قام المتهمون من الأول حتى الثالث بقتل المجني عليه أمجد سمير على مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لسرقته.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات التى أجرتها الاجهزة الأمنية في مشتول السوق قيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه والمملوك لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات - الإلكترونية والمعلوم لديهم سلفاً حيازة المجني عليه له لتوصيله للشركة.

كما تبين قيام المتهمين الرابع والخامس بالاشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمتين محل الإتهامين السابقين بأن أتفقوا جميعا فيما بينهم على إزهاق روح المجني عليه وأمدا باقي المتهمين بسلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، «طلقتين خرطوش» تسهيلا لارتكاب الجريمتين.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.