«اتصالات النواب» توصي بحصر مدارس لم تطبق التحول الرقمي

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، بحصر جميع المدارس التي لم تفعل التحول الرقمي فيها تمهيدا للبدء الفوري في هذا الشأن، بالإضافة إلى زيادة باقات الإنترنت لجميع المستشفيات العامه والجامعية، لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة التي أصبحت جميعها إلكترونيا، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول وزارة الصحه في هذا الشأن المبرم بينها وبين وزارة الاتصالات.

مشكلات الإنترنت وضعفها

وأضاف النائب أحمد بدوي خلال الاجتماع اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الإنترنت وضعفها في بعض المناطق، أن الدولة المصريه تخطوا خطوات كبيرة جدا في تعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي من خلال دعم الشكبات وقدرات الدولة في الدخول إلى عالم الرقمنة، بما يتناسب مع طموحات الجمهوريه الجديدة.

وأشار إلى أن اللجنة حريصة على مواجهة كل المشكلات التي تواجه النواب في دوائرهم، والخاصة بضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى التاكيد على ضرورة الصيانة الدورية لكل الخطوط وخاصة في الأقاليم والقرى والامتدادات.

وناقشت اللجنه في اجتماعها اليوم موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب أحمد العرجاوي، بشأن: عدم توصيل خدمات الفايبر للقرى التي تم توصيل خدمة الصرف الصحي لها وهي (جرار البحرية، على الحبيب، الفقهاء، نصر الله، كوم سيف، سيدي عيسى، بلقطر الغريبة والشرقية، كوم القناطر) بمحافظة البحيرة.

ومشكلات الخطوط الأرضية وخطوط الفايبر في مركز أبو حمص، وكذلك الخطوط التي جرى إزالتها في عزبة الجرن مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

بالإضافه إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وجود كابلات فايبر (خطوط تليفونات أرضية) بالكثير من المناطق بكفر الدوار، رغم أهميتها القصوى في الوقت الحالي لجميع المراحل التعليمية بمحافظة البحيرة.