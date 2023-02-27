مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: مساندة مصر لفلسطين ضلع أصيل في سياستها

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة كان سببا في إثارة القلق على المستوى الدولي في الوقت الذي يتعرض فيه العالم لضغوط دولية شديدة، لافتا إلى أن مناقشة مشروع الأمن القومي الإسرائيلي ساهمت في تهدئة الأوضاع في ظل عام مضطرب، وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمشاركة المصرية في النقاش واستضافة المؤتمرات.

الجانب الفلسطيني

وأوضح حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المساندة المصرية للجانب الفلسطيني ضلع أصيل في السياسية المصرية، التي تدعم فلسطين منذ زمن بعيد، متمنيا أن يتحول اجتماع العقبة إلى الإطار المؤسسي، ويجب تحويل الاجتماع إلى واقع ملموس على أرض الواقع وأن يكون الاجتماع دوريا يعقد بشكل منتظم حتى لا تتسبب التصرفات الإسرائيلية في مزيد من المشكلات مع الجانب الفلسطيني.

اجتماع العقبة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن اجتماع العقبة إن عقد بشكل دوري يساعد في حفظ الأمن السلمي، ولا بد أن نسعى جميعا لتحويله إلى دائرة حوار تدعم مفاهيم السلام في المنطقة، وألا نقف عاجزين أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض المتطرفين الذين يقرون إجراءات تعزز من التوتر والقلق في المنطقة.