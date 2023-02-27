«الحياة الآن».. مباشر: الانتهاء من أعمال محطة معالجة قرية الوكالة في الدقهلية قريبا

قال المهندس نبيل جهاد، مدير مشروع محطة معالجة قرية الوكالة بمركز شربين بالدقهلية، إن القرية كانت متضررة من مياه الصرف الصحي، ودرى إنشاء المحطة بطاقة 10 آلاف متر مكعب وتصرف المياه وتعالجها على خطين، وصرفها في مصرف شكيب.

مرحلة الفلترة

وأوضح «جهاد» خلال حواره مع برنامج الحياة الآن، المذاع على قناة الحياة، أن المحطة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتستقبل المياه وتمر بمرحلة الفلترة وتخرجها في المصرف بعد تنقيتها، لافتا إلى أن المحطة مكونة من 27 مبنى وتتنوع ما بين مباني خدمية وغير خدمية، ويتم المعالجة عن طريق شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية.

الأعمال المدنية والإنشائية

وأشار مدير مشروع محطة معالجة قرية الوكالة بمركز شربين بالدقهلية، ان المحطة وصلت إلى نسبة تنفيذ 92% بعد الانتهاء من الأعمال المدنية والانشائية، وحاليا يجرى الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لتسليم المحطة مكتملة في القريب العاجل.