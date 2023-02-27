8 معلومات عن مسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيللي كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير دورها في مسلسل «عملة نادرة» المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، والذي تجسد من خلالة دور سيدة صعيدية أرملة تدخل في صراع مع أهل زوجها من أجل الميراث.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل «عملة نادرة»:

- تجسد نيللي كريم شخصية «نادرة»، صعيدية أرملة.

- وللمرة الأولى تخوض نيللي كريم تجربة تقديم دور صعيدي.

- حصلت نيللي كريم علي كورسات في اللهجة الصعيدية من أجل المسلسل.

- ترتدي نيللي كريم خلال المسلسل الحجاب.

- يعرض مسلسل عملة نادرة خلال شهر رمضان على قناة CBC.

- العمل للمخرج ماندو العدل والذي تعاونت معة نيللي في عدة أعمال سابقة أبرزها «فاتن أمل حربي 2022،لأعلى سعر عام 2017».

- مسلسل «عملة نادرة» أول مسلسل صعيدي يكتبه السيناريست الدكتور مدحت العدل.

- عدد كبير من نجوم العمل يخوضوا تجربة الدراما الصعيدية لاول مره وهم جومانا مراد،أحمد عيد و محمد لطفي.

مسلسل «عملة نادرة»

ويشارك في بطولة مسلسل «عملة نادرة» عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبورية وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.