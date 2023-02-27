شيخ مجاهدي سيناء لـ أحمد الطاهري: الدولة ضخت 600 مليار جنيه في أرض الفيروز

قال الشيخ عبد الله جهامة، شيخ مجاهدي سيناء، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، انصب على تنمية سيناء والاهتمام بشيوخ سيناء وعادات القبائل وتقاليدها.

وأضاف جهامة، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التنمية كانت متواجدة في سيناء من قبل لكن لم تكن بالصورة الحالية لأن وجود الإرهاب في سيناء عرقل الأمور بعض الشيء، ولكن بفضل الله والقوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء الشرفاء المتعاونين مع القوات المسلحة غربت شمس الإرهاب».

إرادة سياسية قوية

وتابع: «بدأت التنمية في سيناء بإرادة سياسية قوية، وتتمثل في أن الدولة ضخت في سيناء ما يزيد على 600 مليار جنيه حتى الآن، ثم أن إنهاء عزلة سيناء من الشرق والغرب بسلسلة أنفاق سواء في بورسعيد أو الإسماعيلية أو السويس، بعد أن كان هناك تكدسا على المعديات بالساعات، الآن في ربع ساعة تكون على الضفة الغربية أو الشرقية، ومعنى هذا أن هناك توجها لتنمية سيناء».

مشاريع ضخمة

واستطرد: «أقيمت مشروعات في سيناء ببنية تحتية وشبكة طرق ممتازة ومحطات تحلية كبيرة جدا، أبناء سيناء والمقيمين فيها بحاجة ماسة للتنمية، وأولى أولويات التنمية هي التنمية البشرية، ولا بد من انتقال مواطنين من الوادي إلى سيناء بوسائل جذب لتبسيط الإجراءات لأبناء الوادي».