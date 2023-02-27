خبير التنمية المستدامة: الأنفاق الجديدة تقرب سيناء من المحافظات

قال الدكتور ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، إن أرض سيناء الحبيبة استهدفتها الدولة بخطة تنموية متكاملة من النصف الثاني من عام 2014، وبدأ العمل من خلال تقييم الوضع الراهن، إذ شهدت هذه الفترة تحديا كبيرا من التحديات التي تعوق عمليات التنمية بأي مجتمع من المجتمعات الا وهو الإرهاب المنظم.

سيناء شهدت عمليات من الإرهاب الدولي على أراضيها

وأضاف «شحاته» في حوار على قناة «النيل للأخبار»، أن حقبة ما قبل 2010 كانت العمليات الإرهابية مقتصرة على عمليات يقوم بها الإرهاب المحلي، كبعض العمليات التفجيرية المتفرقة، غير أن ما شهدته سيناء بهذه الحقبة كان إرهابا دوليا منظما، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية واجهت التحدي بكل شراسة لحماية أهالي سيناء والقيام بتنمية سيناء.

خطاب الرئيس تضمن رسائل هامة لأهالي سيناء

وأوضح أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة، أن خطاب الرئيس السيسي أممس خلال فعالية تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، أنها شهدت رسائل محددة لأهالي سيناء بإشارته إلى الخطوات المتبعة من الدولة للقيام بالتنمية الشاملة بسيناء، مع تقليل الوقت والتكلفة، والمشروعات المقامة على أراضي سيناء بمشاركة أهالي سيناء، إضافة للشركات المنفذة من أهالي سيناء.

تنمية البنية التحتية بسيناء من خلال إقامة الأنفاق

وكشف عن أن ما تم على أرض الواقع كان كبير تضمن تطوير البنية التحتية وتنمية القطاع الصحي والتعليمي والصناعي، فالبنية التحتية شملت القيام بأنفاق منهم تحيا مصر شمال الإسماعيلية و3 يونيو جنوب بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهم أسهموا بالقيام بشريان ورابط بين سيناء وبين كافة محافظات مصر من تحت الماء، وتم تقريبها داخل الحزام المصري.