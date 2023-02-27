أحد المكرمين من أهالي سيناء: «السيسي قائد عظيم.. وتكريمه لي شرف كبير»

قال المهندس خليل حماد سلمان، يعمل في قطاع الكهرباء بالشيخ زويد وأحد النماذج المشرفة التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إنّ سيناء عانت من الإرهاب الأسود، وتحررت بالدم وكان الثمن غاليا، كما أن التكريم شرف كبير له، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد عظيم والتكريم لفتة طيبة منه.

وأضافت سلمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «استشهد خيرة أجناد الأرض في سيناء، كما استشهد موظفون وأصيب كُثُر، ولكن استطاع الأهالي في سيناء بإصرار وتحت قيادة القوات المسلحة، توصيل الكهرباء والخدمة للمواطنين والقرى».

فترة قاسية

وتابع: «عشنا فترة قاسية جدا، كانت الكهرباء تُقطع علينا من قبل الإرهابيين، كانوا يسقطون الأبراج ويقطعون الكابلات، وأرسلوا لنا رسائل التهديد بالقتل والذبح والموت، وكانوا يعلقون الرسائل في الأبراج المهدمة، لكننا كنا نصر على التعامل مع الأمر، وكانوا يعيدون أعمال التخريب، ارتدينا الخوذة والواقي وشاركنا بالتعاون مع قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب، ولدينا 3 موظفين استشهدوا في يوم واحد بخلاف الإصابات».

الإصرار على العمل في مناطق خطرة

وأردف: «كنا ندخل بعض المناطق وننطق الشهادة بسبب خطورتها ووجود الإرهابيين فيها، وكانت قواتنا المسلحة تدخل معنا من أجل تأميننا، وما يحزنني استشهاد زملائي وضباط القوات المسلحة».