شيخ قبائل جنوب سيناء لـ أحمد الطاهري: جهود الدولة أعادت النزعة الوطنية لأبنائنا

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن مدينة «دهب» تجذب ملايين المصريين والسياح بسبب أمنها، فإذا حل الأمن نشطت السياحة، وأتمنى أن يكون أبناء هذه التجمعات ضمن وقود التنمية، وأدعو الشعب المصري ليأتي إلى سيناء؛ فمصر بخير وستظل آمنة.

سيناء مثل شبرا

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «جهود الدولة أعادت النزعة الوطنية لأبناء سيناء مرة أخرى، أنا مواطن مصري أحمل هوية مصرية، وسيناء مثل شبرا، ولا نفرط في ذرة تراب من أرضنا، ومن استرد آخر ذرة تراب وهي طابا هو المفاوض المصري الفطن، ومن جمع لهم العلامات كان والدي والشيخ مسمح».

سيناء وإسرائيل

وتابع أن إسرائيل أقامت مؤتمر «الحسنة» لتدويل سيناء بعد 1967، وحشدت وسائل الإعلام العالمية ليقول الشيخ التيهي أمامهم إن سيناء ستستقل عن مصر، لكنه وقف أمام العالم، وقال سيناء مصرية ورئيسها جمال عبدالناصر، ومن يريد التفاوض يذهب إليه.