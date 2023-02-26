«القاهرة الإخبارية»: كييف تستعد لهجوم مضاد واسع النطاق.. وتنتظر «إمدادات أسرع»

قال الدكتور غيث مناف، الصحفي الأوكراني الحربي، أن وزير الدفاع الأوكراني، قال إن الإمداد العسكري بطيء، ولا يلبي احتياجات الجيش الأوكراني لشن عملية هجوم مضاد واسع النطاق ضد القوات الروسية.

مراقبة التحركات البحرية العسكرية الروسية

وأضاف في مداخلة عبر سكايب من مقاطعة «لوتسك» الأوكرانية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأوكرانية تراقب اليوم التحركات البحرية العسكرية الروسية في البحر الأسود.

ولفت إلى أن الأقمار الصناعية رصدت حشودا عسكرية بحرية روسية في البحر الأسود عبارة عن سفن وبواخر حربية، بينما استعجلت أوكرانيا المضادات الجوية لتتمكن من الهجوم المضاد.

إمدادات بطيئة

وكان وزير الدفاع الأوكراني قال بعد استلامه أول دفعة دبابات من بولندا، في إطار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، إن هناك إمدادا بطيئا جدا للقوات الأوكرانية.