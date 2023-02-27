كواليس العثور على جثة مسن داخل شقة بالقاهرة.. الجيران اكتشفوا الواقعة

رائحة كريهة لاحظها الأهالي من داخل منزل جارهم بمنطقة روض الفرج في القاهرة، تسلل الشك إلى قلوبهم وسرعان ما أبلغوا رجال الشرطة بالواقعة، وبعد أقل من 5 دقائق كانت سيارات الشرطة متواجدة فى المكان، وبتقنين الإجراءات، ودخول الشقة عثروا على جثة رجل مسن ملقى داخل الشقة، يرتدي كامل ملابسه، وكانت الجثة متعفنة.

مناقشة الجيران والأقارب

عقب ذلك بدأ رجال الشرطة فى إجراء تحرياتهم حول الواقعة من خلال تفريغ الكاميرات الموجودة في محيط العقار، ومن خلال سؤال الجيران وأقارب المتوفى، وبعد قيام الأدلة الجنائية بالمعاينة وانتقال جهات التحقيق إلى المكان، ومن خلال مناظرة جثمان المتوفي، توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن المسن كان يعيش بمفرده داخل الشقة، كما صرحت جهات التحقيق بدفن المسن.

أوضحت تحريات الشرطة في الواقعة، أن شقة المسن كانت جميع منافذها في حالة سليمة وعدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة من الداخل، كما رجحت التحريات بأن تكون الوفاة ناتجة عن أمراض الشيخوخة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.