محمد منير وفرقة أوتوستراد نجوم حفلات اليوم

يشهد مساء اليوم السبت، عددًا من الحفلات الغنائية التي يلتقي فيها المطربين مع جمهورهم، لتقديم عدد من أغانيهم المميزة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

ومن المقرر أن يكون أولى نجوم حفلات اليوم الكينج محمد منير والذي سيلتقي مع جمهوره في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حفل جماهيري كبير، سيتم إقامته في مدينة أبوظبي، وتبدأ سعر التذكرة بها من 125 درهمًا إماراتيًا.

أوتوستراد على خشبة مسرح ساقية الصاوي

وهناك أيضا فرقة أوتوستراد الأردنية والتي ستحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة مسرح ساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً وتبلغ قيمة تذكرة الحفل 250 جنيهًا فقط لا غير.

يذكر أن الفنان محمد منير أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة دبي، بحضور جماهيري ضخم وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة من بينها «الكون كله بيدور وتعالى نلضم أسامينا والليلة ياسمرا».