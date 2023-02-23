لقاء يجمع الفنان محمد منير وسلطان الطرب جورج وسوف

كشف الفنان محمد منير، عن لقاء جمعه بالفنان جورج وسوف، اليوم الخميس، وذلك في ظهور خاص ومميز، الأمر الذي حظى بإعجاب قطاع كبير من الجمهور الطرفين.

لقاء أخوي و فنّي مع صديق العمر سلطان الطرب

ونشر محمد منير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالفنان جورج وسوف، مُعلقًا عليها بقوله: «في لقاء أخوي و فنّي مع صديق العمر سلطان الطرب ‫جورج وسوف، ربنا يجعلنا سبب في رسم البهجة علي قلوب الملايين من العشاق للفن الراقي».

وجاء اللقاء بين محمد منير وجورج وسوف، دون الإعلان عن أي تفاصيل خاصة إنّ كان هناك مشروع غنائي سيجمعهما من عدمه، خصوصًا وأنّ «أبو وديع» نجح في استعادة نشاطه الغنائي بعد فترة توقف استمرت نحو شهر ونصف تقريبًا، بعد وفاة ابنه بعد أزمة صحية طارئة له.

حفل مرتقب لـ جورج وسوف في الكويت مارس المقبل

ويستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت، يوم 10 مارس المُقبل، بمُشاركة الفنان بهاء سلطان، وذلك في ثاني تعاون لهما بعد الحفل الذي جمعهما ضمن احتفالات العام الميلادي الجديد 2023.