رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ غدا لمدة 9 ساعات

كتب:

مصطفى عنز
10:26 م | الإثنين 27 فبراير 2023
قطع مياه الشرب أرشيفية

قطع مياه الشرب أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع مياه الشرب، غدا، عن مدينة سيدي غازي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 9 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مدينة سيدي غازي، وقرية الحلافي، وقرية دقميرة، وأبو منيسي، والقرى التابعة، للقيام بأعمال الصيانة في محطة مياه تل أم جعفر.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

اقرأ المزيد:

قطع مياه الشرب عن 3 مراكز بكفر الشيخ اليوم لأعمال الصيانة.. اعرف الأماكن

خريطة قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في مدينة بلطيم بكفر الشيخ غدا

قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ غدا لمدة 12 ساعة

قطع مياه الشرب عن بعض المناطق والقرى بمركز دسوق بكفر الشيخ غدا.. اعرف المواعيد
بقلم مصطفى عنز