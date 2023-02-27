قطع مياه الشرب عن مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ غدا لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع مياه الشرب، غدا، عن مدينة سيدي غازي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 9 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مدينة سيدي غازي، وقرية الحلافي، وقرية دقميرة، وأبو منيسي، والقرى التابعة، للقيام بأعمال الصيانة في محطة مياه تل أم جعفر.

تدبير سيارات مياه شرب

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.