الشاعر الغنائي خالد تاج الدين: أبيوسف أفضل من يكتب كلمات أغنيات الراب

قال الفنان والشاعر خالد تاج الدين، إن مطربي الراب لديهم شعبية كبيرة بسبب قدرتهم على كتابة وتلحين أغنياتهم.

خالد تاج الدين: ويجز فنان محترم وأحب أغنياته

كشف تاج الدين لـ«الوطن»، إعجابه الشديد بمطرب الراب أبيوسف وقدرته على كتابة أغنياته: «ربما أبيوسف ليس مطربا تجاريا وشعبيا كبيرا مثل ويجز ومروان موسى، ولكنه أفضلهم فى كتابة كلمات أغنياته فلديه حساس رائع فى تدين كلمات الأغنيات».

أغنية «الفيل» من كلمات وألحان خالد تاج الدين وإخراج أيمن نور

وعن ذكر اسم مطرب اراب ويجز فى اغنيته الجديدة «الفيل»: «ويجز فنان محترم، ولكن الراب يحب التنافس بشكل بسيط ومحترم».

وأشار خالد تاج الدين إلى أنه يحب تقديم دويتوهات راب: «قدمت من قبل أغنية راب مع عضو فريق بلاك تيما وهو الفنان أمير صلاح كانت بعنوان آخر مترو وحققت الأغنية نجاحا جيدا».

أغنية «الفيل» من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وتوزيع أمين نبيل وماستر توما، أما الإخراج فكان للمخرج أيمن نور، وجرى تصويرها في القاهرة.