الفنان أحمد داوود في «الكونتينر»: مصر أقامت العديد من المشروعات الزراعية المهمة

قال الفنان أحمد داوود، إن مصر أقامت مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون ونصف فدان في الدلتا وتوشكى الجديدة، والعديد من المشروعات التي بدأت بوادرها تظهر.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الكونتينر» على شاشة ON، أنه من الصعب أن تكون أكبر دولة مصدرة لزراعة من الزراعات، مثل البرتقال، أو ضمن أكبر دول تصدر الفراولة للعالم.

الاستلام والتعبئة

والتقى أحمد داوود خلال البرنامج بالمهندس أحمد وهدان، مدير التشغيل بأحد المصانع المسؤولة عن تجميد وتعبئة الفراولة، من أجل تصديرها لمصانع الحلويات والمربى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، حيث قال: «الفراولة تصلنا مُجهزة من المزرعة، نقوم بعملية الاستلام، ثم الفرز اليدوي، ثم الفرز الآلي، وبعدها يتم غسلها من أي شوائب».

وأضاف: «نصدر للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين».