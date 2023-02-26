برنامج «الكونتينر» يجري جولة داخل مصنع «إيفا»: مواكبة كل التطورات العالمية

سلط برنامج «الكونتينر»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أحمد داوود على صناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية، حيث أجرى جولة داخل مصنع «إيفا كوزماتكس».

أعلى معايير النظافة والجودة

وقال أحمد داوود إن الموضوع قد يجده البعض بسيطا، ولكن يجرى خلط التركيبات بأعلى معايير النظافة والجودة، ثم تعبئتها وتصديرها، ولكن أهم جزء في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية هي مرحلة البحث والتطوير في معامل على أعلى مستوى.

وأضاف أن موضوع البحث والتطوير معقد للغاية لكي يواكب كل التطورات التي تحدث في عالم التجميل، ولا يقتصر الأمر على ذلك ولكن يتم تحضير تركيبات غير موجودة في أي مكان لذلك الشركة تصنع منتجات من شركات عالمية.

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يَوْمِيًّا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أَسَاسِيًّا في العديد من الصناعات المتطورة.