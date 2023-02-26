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رئيس إيفا لـ الكونتينر: طرح منتجات فرعونية خصيصا للمتحف المصري الكبير

كتب:

محمد عزالدين
09:15 م | الأحد 26 فبراير 2023
الكونتينر

الكونتينر

سلَّط برنامج «الكونتينر»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أحمد داود على صناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية، حيث أجرى جولة داخل مصنع «إيفا كوزماتكس».

الكميات المباعة خارجيا كبيرة

من جانبها، قالت ليندا أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيفا لمستحضرات التجميل للقطاع التجاري، إن الكميات التي تُباع خارج مصر أكبر من المنتجات التي تُباع داخلها.

وكشفت بأن الشركة طرحت منتجات على شكل فرعوني خصيصا بالمتحف المصري الكبير، حيث يوجد مكان داخل المتحف لبيع مثل هذه المنتجات الخاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة صموئيل، مدير إدارة البحث والتطوير، أن القسم يحتوي على مجموعة من الباحثين والمطورين لكل ما هو يخص سوق الكوزماتكيس، ونفكر فيما يحتاجه المستهلك، وما هي الدراسات الاستباقية التي يمكن إجراؤها لكي نعرف ما يحتاجه المستهلك مستقبليا.

وأشار «صموئيل» إلى أن الشركة تجري دراسة إكلينيكية للتأكد من فعالية المنتج في معامل خارجية معتمدة لكي يحقق احتياجاته.

فكرة البرنامج 

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يَوْمِيًّا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أَسَاسِيًّا في العديد من الصناعات المتطورة.

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