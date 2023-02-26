أحمد داود في الكونتينر: المصريون القدماء أول مَن اهتموا بشكلهم ومظهرهم

قال الفنان أحمد داود إن المصريين القدماء من أوائل الناس الذين اهتموا بشكلهم وبمظهرهم، حيث اخترعوا الكريمات لترطيب البشرة، والزيوت للجسم والشعر وحتى العطور والمكياج وأدوات إزالة الشعر، بالإضافة إلى الطب والأدوية.

أحفاد أرمانيوس يستكملون مسيرة أجدادهم

وأضاف أحمد داود، خلال تقديمه برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة «on»، أن هناك عائلة مصرية تستكمل هذه المسيرة هي عائلة الدكتور رياض أرمانيوس، وابنه الدكتور منير استكمل مسيرة والده، كما أن أحفاده اليوم يستكملون أيضا هذه المسيرة، وهم الجيل الثالث من عائلة أرمانيوس، وهم وراء إمبراطورية «إيفا جروب» والتي تضم «إيفا كوزماتكس» لمستحضرات التجميل و«إيفا فارما» لمستحضرات الأدوية.

وقالت ليندا أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيفا لمستحضرات التجميل للقطاع التجاري، إن عمر الشركة 50 عاما، كل خلف منتج قصة داخل كل بيت مصري، وانطلقت بعد ذلك للمنطقة وأوروبا.

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يَوْمِيًّا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أَسَاسِيًّا في العديد من الصناعات المتطورة.