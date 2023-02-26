رئيس «إيفا» لمستحضرات التجميل لـ الكونتينر: القصة بدأت بصيدلية في الموسكي

سلط برنامج «الكونتينر»، المذاع على شاشة «ON»، ويقدمه الفنان أحمد داود الضوء على صناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية، إذ أجرى جولة داخل مصنع «إيفا كوزماتكس».

بداية المصنع في 1972

وقال أحمد داود، إنه في مدخل مصنع «إيفا كوزماتكس» دليل على بداية الرحلة الطويلة، التي بنت الإمبراطورية اليوم.

وقالت ليندا أرمانيوس، الرئيس التنفيذي لشركة إيفا لمستحضرات التجميل للقطاع التجاري، إن بداية المصنع كانت في 1972؛ إذ بدأها والدها الدكتور منير أرمانيوس، وكانت حينها صغيرة للغاية فبدأ بصيدلية في الموسكي، تختص بكل التركيبات التي كانت تحتاجها السوق حينها.

وأضافت «أرمانيوس» أن فريق «إيفا» كان 4 أفراد في بداية فكرة المصنع، وكان والدها يعتمد على العلم والبحث، والمكونات الطبيعية التي مع العلم تؤدي إلى منتج أو تركيبة مناسبة للاحتياج الموجود.

ولفتت إلى أن عدد منتجات المصنع 300 منتج، بينما أصبح قوام الفريق 2000 شخص وراء قصة نجاح كل منتج.

فكرة برنامج الكونتينر

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة ومكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يَوْمِيًّا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أَسَاسِيًّا في العديد من الصناعات المتطورة.