حظك اليوم برج السرطان مهنيا وعاطفيا.. حافظ على السرية

يتميز مولود برج السرطان ببعض الصفات أولها الجدعنة والقوة والصلابة في مواجهة المواقف وإدارة الأمور، وله قدرة على الحديث بلباقة في كثير من الأحيان، ولكنه عندما يفقد أعصابه يكون متهورا ولا يعرف ماذا يقول مما يجعله يندم كثيرا على أقواله وأفعاله وقت غضبه.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

قالت عبير فؤاد، إن القمر يتواجد في منزل الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تعبر عن انزعاجك وضجرك إذا لم تسير الأمور في صالحك وكانت بطيئة، وعليك بالصبر، بحسب حظك اليوم لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للتأمل فيما يحدث حوله والحكمة من الأحداث، كما تكون متيقظا وتراقب الأجواء من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.