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حظك اليوم برج الحوت مهنيا وعاطفيا.. تستطيع التأثير في الآخرين

كتب:

محمد أبو بكر
01:13 ص | الأحد 26 فبراير 2023
حظك اليوم برج

حظك اليوم برج

تتعدد وتتنوع صفات ومميزات برج الحوت، إذ يتميز بالعطف والحنان والرومانسية، وامتلاك قلوب صافية ما يجعلهم يتعاطفون دائماً مع من حولهم، مستمع دائماً للآخرين، ويستطيع حل مختلف المشكلات التي تواجهه، يمتلك ثقة عالية بالنفس وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى الغرور، غير أناني، ولايهمه الماديات، وصاحب حدس وبديهة، وحساس للغاية، وموهوب لكنه لايستطيع استغلال تلك الموهبة، لا يحب الانتقاد رغم أنه يتقبله، لديه خيال واسع، وشخصية هادئة، لكنه متناقض للغاية ومزاجي، ويضيع فرص كثيرة بسبب ذلك.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد الموافق 26 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتحسن التفاهم معه، بحسب عبير فؤاد عن برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

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