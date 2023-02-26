حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا ومهنيا.. عليك أن تحافظ على الأسرار

تتعدد صفات ومميزات مواليد برج الجوزاء، إذ يُعرف بامتلاكه الشخصية الطموحة التي تسعي دائماً للوصول إلى الأهداف وتحقيق كل ما يريد، لا يحب الروتين مطلقاً فإنه يمل إلى التجديد والمغامرة واكتشاف كل ما هو جديد، والقدرة على التكيف مع كافة الأوضاع والظروف لأنهم يمتلكون المرونة، وقادرين على تجربة الأشياء الذين يؤمنون بها، ويميلون إلى تكوين العلاقات والتجمعات وحضور العفلات والمناسبات الاجتماعية، مع حبهم الشديد للمرح وتميزهم بالذكاء.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد الموافق 26 فبراير، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي والاجتماعي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة للآخرين ولا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك، بحسب عبير فؤاد عن برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تتقدم بهدوء ولا تعلن خططك ويجب أن تهتم براحة أعصابك وتنظيم جهودك، بحسب عبير فؤاد عن برج الأسد.