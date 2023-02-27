أحمد داود في «الكونتينر»: مصر مكان مثالي لزراعة الفراولة بأنواعها

قال الفنان أحمد داود، إن مصانع «أجرو إيجيبت ونايل فروتس»، تجمع الفراولة من كل المناطق الزراعية بمصر وتجمدها وتصدرها لأوروبا وأمريكا وأستراليا ليتم استخدامها في صنع الحلوى.

وأضاف داود: «من سنة 1750 والناس بتتجنن على الفراولة، وبقوا ياكلوها بكل الطرق اللي إحنا عارفينها، وبسبب ندرتها كانوا بيسموها وقتها فاكهة الملوك وملكة التوت، وكانت مصر وجوها وتربتها مكانا مثاليا لزراعة الفراولة بأنواعها المختلفة».

المصنع يستقبل الفراولة من مزارع مجهزة

وأوضح المهندس أحمد وهدان، مدير التشغيل بأحد المصانع المسؤولة عن تجميد وتعبئة الفراولة، خلال لقائه ببرنامج «الكونتينر»، على شاشة ON، أن المصنع يستقبل الفراولة من مزارع مجهزة وتبدأ عملية الاستلام والتأكد من مطابقتها للمواصفات وبعدها تتم عملية الفرز يدويًا، وتدخل مراحل الغسيل، وأول مرحلتين تكونان بمياه فقط، والمرحلة الثالثة بمادة «الكلورين».

مراحل الغسيل

وتابع: «3 مراحل شطف بالمياه بعدها، وتدخل مرحلة التجميد وفقًا لطلب العميل»، مشيرًا إلى أن المصنع يصدر لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين.