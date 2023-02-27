«الكونتينر» يسلط الضوء على تصدير مصر للفواكه عالميا

استعرض برنامج «الكونتينر» جهود مصر لزيادة الإنتاج الزراعي، وتصدرها قائمة أكثر الدولة المصدرة للبرتقال في العالم، وضمن أكبر 5 دول تصدر الفراولة، حيث تحدث عن أبرز المشروعات التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل النهوض بقطاع الزراعة.

تحقيق النهضة الزراعية

وقال الفنان أحمد داوود مقدم برنامج «الكونتينر» على شاشة ON، إنّ الدولة تتخذ العديد من الخطوات، من أجل تحقيق النهضة الزراعية، فهناك العديد من التفاصيل التي تبعث بالطمأنينة لدى المواطن بمجرد سماعها، خاصة في مجال تصدير المنتجات الزراعية».

أكبر مُصدر للبرتقال

وأضاف، «اليوم مصر أصبحت أكبر مُصدر للبرتقال في العالم ومن أهم 5 دول في العالم التي تصدر الفراولة لمختلف الدول في العالم، ومنذ أن كنا صغار، كان هناك درس ندرسه في المدرسة، كان عنوانه، مصر سلة غذاء العالم، وهذا الدرس كان يشعرنا بالفخر دائما، بلدنا اليوم تسابق الزمن، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الأساسية مثل القمح والقصب والفواكه وغيرها».