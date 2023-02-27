«الخارجية» لـ إيمان الحصري: مصر تعاملت مع الأزمة السورية والتركية منذ بدايتها

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية لسوريا وتركيا تأتي تتويجا للأسلوب الذي تعاملت به مصر مع الأزمة منذ بدايتها؛ بدءا من الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسين السوري والتركي في اليوم التالي من وقوع الزلزال، ثم الخطوات العملية التي اتخذتها مصر من خلال إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للدولتين وصلت لأكثر من 1500 طن لسوريا و1200 طن لتركيا.

الطائرات والسفن المحملة بمواد إغاثية

وأوضح « أبو زيد » في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC، أن القاهرة أرسلت عددا كبيرا من الطائرات والسفن المحملة بمواد إغاثية للدولتين، وكانت مصر من أول الدول المتواجدة على الأراضي السورية والتركية بعد وقوع الأزمة.

مصر دائمة الدعم للحفاظ على الدولة السورية

وأشار إلى أن وزير الخارجية حمل رسائل شفهية تؤكد تضامن مصر مع شعوب البلدين، مؤكدا أن مصر دائمة الدعم للحفاظ على الدولة السورية ووحدتها وهويتها، وهي المبادئ التي حكمت التحركات المصرية الداعمة للتضامن ووحدة الصف العربي في الوقت الذي تواجه فيه الدول العربية تحديات كبيرة في ظل التحديات العالمية على مختلف الاتجاهات والمستويات