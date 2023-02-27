«الخارجية» لقناة الحياة: مصر قدمت 1500 طن مساعدات إنسانية لسوريا

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة السفير سامح شكري لسوريا وتركيا، رسالة تضامن في مواجهة المحنة الإنسانية، وبدأت باتصال من الرئيس السيسي لرئيسي الدولتين والتأكيد على دعم مصر لهما وتقديم كل المطلوب لمساعدتهم، مضيفا أن القاهرة أرسلت عددا كبيرا من الطائرات والسفن المحملة بمواد إغاثية للدولتين، وكانت مصر من أول الدول المتواجدة على الأراضي السورية والتركية بعد وقوع الأزمة.

المساعدات الإنسانية والدعم الطبي

وأوضح «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الاستجابة المصرية كانت سريعة وفورية، وأرسلت أكثر من 1500 طن لسوريا و1200 طن لتركيا من المساعدات الإنسانية والدعم الطبي، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوم تأتي في إطار تعبير سياسي مباشر برسائل شفهية من القيادة المصرية للتضامن مع الأشقاء الأتراك والسوريين.

مصر تدعم التضامن العربي

وأضاف أن اللاجئين السوريين في مصر يعيشون بكل تقدير ومحبة، وأشاد بذلك الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مؤكدا أن سياسة مصر واضحة على طول الخط فهي داعمة للتضامن العربي وحريصة على الحفاظ على مقدرات الدول العربية الشقيقة.